Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Bildung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/11/2017 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/01/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Universität Bordeaux mit 100 Millionen Euro im Rahmen des „Opération Campus“-Programms

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2017
20150196
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Université de Bordeaux
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 276 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne la reconstruction, la rénovation et l'extension de bâtiments existants dédiés à l'enseignement et la recherche et à la vie des étudiants dans l'Université de Bordeaux

Les investissements répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'UE et de la France. Le secteur de l'enseignement supérieur est en compétition au plan international et les universités doivent offrir un enseignement de très haute qualité et une recherche de pointe. Ce projet contribuera à l'amélioration de la qualité d'enseignement et de recherche de l'université de Bordeaux, permettant la rénovation et la consolidation de ses campus. Le projet permettra d'améliorer l'égalité pour l'éducation et l'équité régionale en permettant à davantage d'étudiants d'entreprendre des études dans l'enseignement supérieur de haute qualité. Les investissements permettront en outre d'améliorer de façon tangible l'efficacité énergétique des locaux de l'université. Les bâtiments neufs et rénovés seront économes en énergie et réalisés en respectant des solutions techniques et technologiques de pointe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La construction de bâtiments universitaires neufs ou la réfection de ceux existants se realisera en conformité avec des normes strictes en termes d'économie d'énergie, telles que celles en vigueur dans la législation nationale ; ce qui contribuera à accélérer la mise en œuvre des objectifs découlant de la directive 2011/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. Certains projets pourraient faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE).

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004).

Weitere Unterlagen
24/01/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Universität Bordeaux mit 100 Millionen Euro im Rahmen des „Opération Campus“-Programms

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70020481
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150196
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/01/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Andere Links
Übersicht
CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Datenblätter
CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Universität Bordeaux mit 100 Millionen Euro im Rahmen des „Opération Campus“-Programms

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Universität Bordeaux mit 100 Millionen Euro im Rahmen des „Opération Campus“-Programms
Andere Links
Related public register
24/01/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen