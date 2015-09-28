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TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 500.000.000 €
Telekommunikation : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2015 : 500.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
Related public register
13/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2015
20150189
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TI - ACCELERATED HIGH SPEED BROADBAND ROLLOUT
TELECOM ITALIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1808 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing the accelerated investment plan of Telecom Italia for next generation networks.

The project concerns the rollout of a new broadband access network (combined fibre and copper solutions) in order to provide ultra-high-speed broadband services in Italy. In total it is planned to increase the network reach by about 7m households and to increase the population coverage by 32% to 60% of all Italian households. About 30% of the investment will be dedicated to the Mezzogiorno region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. The related works typically have limited residual environmental effects as they are mainly carried out in urban areas alongside roads.
Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC).

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
13/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
6 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63892243
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150189
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77015589
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150189
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
Related public register
13/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
Andere Links
Übersicht
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Datenblätter
TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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