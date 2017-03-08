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The North East Fund is an access-to-finance initiative of the seven local authorities of the North East Local Enterprise Partnership (NELEP) area. It consists of a GBP 145m fund of funds that aims to support a wide range of firms at different points in their development: from early-stage businesses seeking seed financing to small and medium-sized enterprises (SMEs) in need of loans or equity funding to take advantage of growth opportunities. The fund mobilises European Structural Investment Funds (ESIF), as well as national grants, in addition to an EIB loan for a total of GBP 60m provided under the terms of the UK SME Financial Instruments Programme approved by the EIB in 2015. The North East Fund will be managed by The North East Fund Limited, a special purpose entity set up by the NELEP area local authorities and managed by the experienced executive team of North East Finance (Holdco) Limited.
The North East Fund's objective is for the region to realise its potential and achieve economic growth through SMEs by attracting additional private sector funding and creating a sustainable ecosystem of high growth companies with the support network of funders and advisors they need. The objective is to be reached through loan and equity investments from the fund's capital to 600 SMEs and the provision of advisory support to 1,800 SMEs in total.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.