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MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
700.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 700.000.000 €
Verkehr : 700.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2015 : 700.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/08/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
Related public register
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/11/2015
20150156
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 700 millions
EUR 1474 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Renouvellement du matériel roulant sur le réseau de transport public d'Ile-de-France

Le projet contribuera à atténuer les problèmes actuels et futurs de la circulation à Paris et dans la Région Ile-de-France et, par conséquent, à améliorer la qualité de l’environnement urbain et régional. Il vise à accroitre l’efficacité des transports publics, la fiabilité et le confort de service.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La production du matériel roulant aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/UE. Toutefois la mise en service des nouvelles rames peut nécessiter des aménagements complémentaires. La conformité avec les directives applicables pour les installations connexes sera donc vérifiée pendant l’instruction.

La Banque exigera du promoteur d’assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l’UE (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l’UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
28/08/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61012722
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150156
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
Datum der Veröffentlichung
6 Apr 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152543834
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150156
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/08/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
Related public register
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
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Übersicht
MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
Datenblätter
MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen