RST ECOBANK GROUP PORTFOLIO GUARANTEE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists of a risk-sharing transaction (RST) with the Ecobank Group covering a number of its subsidiaries in Africa and a total portfolio of short and medium-term loans to small and medium-sized enterprises (SMEs) of up to USD 110m. The operation will be implemented under the SME Guarantee Facility (Regional ACP) with the EIB and IFC as co-guarantors.
The risk-sharing transaction will enable and encourage Ecobank to grow its SME loan portfolio and specifically to increase its local currency lending activities in this business segment. By contributing to improved access to finance for SMEs, the project will support job creation and promote more inclusive and balanced growth in the targeted countries.
Under the terms of the risk-sharing transaction to be entered into, the selected banks will be requested to ensure compliance of their SME lending operations with a harmonised set of policy requirements, including EIB requirements on environmental issues.
Under the terms of the risk-sharing transaction to be entered into, the selected banks will be requested to ensure compliance of their SME lending operations with a harmonised set of policy requirements, including EIB requirements on procurement.
Further detailed information can be accessed via the following link to the IFC website publication: http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/6969e5a72f38fb3385257e07005cc60c?opendocument
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.