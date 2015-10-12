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UNIVERSITY OF NEWCASTLE

Unterzeichnung(en)

Betrag
129.319.263,4 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 129.319.263,4 €
Bildung : 129.319.263,4 €
Unterzeichnungsdatum
10/02/2016 : 129.319.263,4 €
Andere Links
Related public register
08/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF NEWCASTLE
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF NEWCASTLE
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 100 Millionen Pfund Sterling für die Universität Newcastle
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Europäische Unterstützung in Höhe von 432 Millionen Pfund Sterling für Bildungs- und Energievorhaben in Nordostengland und in Yorkshire

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/02/2016
20150138
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITY OF NEWCASTLE
UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 100 million (EUR 142 million)
GBP 333 million (EUR 474 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project is funding the capex programme of Newcastle University, covering the construction of new infrastructure, such as the Urban Science Building, student accommodation, the Conference and Learning Centre, the National Ageing Science & Innovation Centre, Phase 1 of the new Engineering Building and Phase 2 of the Centre for Dementia, as well as the refurbishment of the University's central Armstrong Building.

The purpose of the project is to increase the relevance and quality of teaching, learning and academic research capacity at the University by increasing and improving the overall quality of the existing academic space. The project will contribute to human capital formation and Research, Development and Innovation (RDI) capabilities in the UK.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU however the project might be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impacts on Natura 2000 conservation sites as well as operating procedures and systems related to animal testing, Genetically Modified Organisms (GMOs), biosafety hazards and wastes management will also be checked.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
08/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF NEWCASTLE
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF NEWCASTLE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 100 Millionen Pfund Sterling für die Universität Newcastle
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Europäische Unterstützung in Höhe von 432 Millionen Pfund Sterling für Bildungs- und Energievorhaben in Nordostengland und in Yorkshire

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF NEWCASTLE
Datum der Veröffentlichung
8 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63927686
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150138
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF NEWCASTLE
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147369925
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150138
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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08/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF NEWCASTLE
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Übersicht
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Datenblätter
UNIVERSITY OF NEWCASTLE
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 100 Millionen Pfund Sterling für die Universität Newcastle
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Europäische Unterstützung in Höhe von 432 Millionen Pfund Sterling für Bildungs- und Energievorhaben in Nordostengland und in Yorkshire

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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