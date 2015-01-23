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DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS

Unterzeichnung(en)

Betrag
700.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 700.000.000 €
Industrie : 700.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2015 : 700.000.000 €
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2015
20150123
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS
DAIMLER AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 700 million
EUR 1457 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises three major undertakings: (i) the construction of a proving ground and technology centre in Immendingen, (ii) the construction of research and development (R&D) infrastructure (test facilities, centre for vehicle safety and new data centre) in Sindelfingen as well as (iii) R&D activities for the development of the promoter's next generation of commercial vans carried out in the promoter's existing facilities.

The R&D project will have a positive environmental impact through the reduction of emissions and fuel consumption from light commercial vehicles, and will allow the promoter to develop the next generation of vehicles compliant with the forthcoming carbon dioxide emission regulations. It will in addition contribute to improving the level of safety of future light commercial vehicles. The new technology centre in Immendingen and the R&D infrastructure investments in Sindelfingen will allow for a more efficient use of resources, support the development of safer cars and result in increased efficiency of research work and projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed R&D activities are expected to be carried out in existing facilities that will not change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed according to Directive 2011/92/EU. However, the proposed project includes also some components that fall under Annex II of the EIA Directive. The decision of the competent environmental authorities on the need for an EIA will be discussed during the appraisal, including the impact of the new undertakings on nature conservation sites.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
30/01/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS
30/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64462689
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150123
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64464017
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150123
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152500812
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150123
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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