DAIMLER R&D INFRASTRUCTURE & MERCEDES-BENZ VANS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises three major undertakings: (i) the construction of a proving ground and technology centre in Immendingen, (ii) the construction of research and development (R&D) infrastructure (test facilities, centre for vehicle safety and new data centre) in Sindelfingen as well as (iii) R&D activities for the development of the promoter's next generation of commercial vans carried out in the promoter's existing facilities.
The R&D project will have a positive environmental impact through the reduction of emissions and fuel consumption from light commercial vehicles, and will allow the promoter to develop the next generation of vehicles compliant with the forthcoming carbon dioxide emission regulations. It will in addition contribute to improving the level of safety of future light commercial vehicles. The new technology centre in Immendingen and the R&D infrastructure investments in Sindelfingen will allow for a more efficient use of resources, support the development of safer cars and result in increased efficiency of research work and projects.
The proposed R&D activities are expected to be carried out in existing facilities that will not change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed according to Directive 2011/92/EU. However, the proposed project includes also some components that fall under Annex II of the EIA Directive. The decision of the competent environmental authorities on the need for an EIA will be discussed during the appraisal, including the impact of the new undertakings on nature conservation sites.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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