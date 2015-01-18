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CHARLEROI HOSPITAL (GHDC)

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Gesundheit : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/05/2019 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHARLEROI HOSPITAL (GHDC)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Januar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/05/2019
20150118
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHARLEROI HOSPITAL (GHDC)
GRAND HOPITAL DE CHARLEROI ASBL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 483 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a state-of-the-art hospital in Charleroi (Belgium, Walloon Region)

The project will rationalise and substantially improve the health and care offer in the area and will also contribute to wider urban regeneration and bring economic and educational benefits through a number of related projects on the same site.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. Other environmental aspects, including potential impact on Natura 2000 protection areas, will also be checked. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHARLEROI HOSPITAL (GHDC)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHARLEROI HOSPITAL (GHDC)
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87254626
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150118
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Related public register
07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHARLEROI HOSPITAL (GHDC)
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CHARLEROI HOSPITAL (GHDC)
Datenblätter
CHARLEROI HOSPITAL (GHDC)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen