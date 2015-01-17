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AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
28.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 28.000.000 €
Energie : 28.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2015 : 28.000.000 €
Andere Links
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23/07/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
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08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
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18/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2015
20150117
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
AB AMBER GRID
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 28 million
EUR 59 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

sConstruction of a gas pipeline between Klaipeda and Kursenai

The project consists of the construction of a 110 km long DN800 gas pipeline and a maximum operating pressure of 54 bar, from Klaipeda up to Kuršenai. The project will allow the capacity enhancement of Klaipeda-Kiemenai pipeline in Lithuania.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project required an environmental impact assessment (EIA), which has already been approved by the competent authority.

The investment is subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
23/07/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
18/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60490146
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150117
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63430206
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150117
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75944473
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150117
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
Datenblätter
AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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