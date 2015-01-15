ACCESSIBILITY PORTS INFRASTRUCTURE

Übersicht
The project consists of a framework loan to fund rail and road access investments in state-owned ports in Spain through a State Fund - "PAF" (Port Accessibility Fund). The project will help to improve land connectivity in key ports all located in the TEN-T Network. The operation will be a natural continuation of the extensive support provided by the EIB to the development of this seaport network over the last years.
The project contributes to strategic transport objectives including TEN-T, Climate Action, Cohesion Priority Regions / Economic and Social Cohesion, Conventional railways, roads and motorways.
As the operation includes several different schemes in several different locations, the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) may vary according to location and will be analysed on a case-by-case basis at allocation stage. The same procedure will be followed to assess potential significant impacts on protected nature areas. Compliance with environmental and nature conservation directives and procedures will be checked at the allocation stage. The promoters and final beneficiaries' environmental compliance capabilities will be checked during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable ED procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the ED, with publication of tender notices in the ED Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.