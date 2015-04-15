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VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 5.000.000 €
Italien : 11.000.000 €
Deutschland : 12.000.000 €
Schweden : 16.000.000 €
Belgien : 56.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/10/2015 : 5.000.000 €
19/10/2015 : 11.000.000 €
19/10/2015 : 12.000.000 €
19/10/2015 : 16.000.000 €
19/10/2015 : 56.000.000 €
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Related public register
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB unterstützt FuE bei Van De Wiele

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/10/2015
20150090
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY
MICHEL VAN DE WIELE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of textile machinery research, development and innovation (RDI) over the period 2015-2017.

The project covers the promoter’s research and development (R&D) investments in the area of textile machinery, such as carpet and velvet weaving machines and weaving machines for technical fabrics and also for the development of components and electronic control systems for machine automation. A portion of the project also relates to fixed capital investment in advanced manufacturing technologies (automation of production) at the promoter’s main manufacturing locations. The investment activities are primarily conducted at the promoter’s existing R&D facilities in Belgium. The exact locations will be reviewed during the project due diligence.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns primarily R&D activities that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope, which are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore do not require an EIA.
A portion of the project covers fixed capital investment related to automation of production (advanced manufacturing technologies) at the promoter’s existing manufacturing locations in the EU. Since textile industrial activities are listed in Annex II of the EIA Directive, the possible requirement of an EIA and other environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB unterstützt FuE bei Van De Wiele

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60102492
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150090
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Belgien
Deutschland
Italien
Schweden
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126960172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150090
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Belgien
Deutschland
Italien
Schweden
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY
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Datenblätter
VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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