UPPER SILESIA URBAN FRAMEWORK PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Industrie - Baugewerbe/Bau
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project concerns nine framework loans for nine cities from the Upper Silesian Agglomeration: Bytom, Chorzow, Dabrowa Gornicza, Gliwice, Katowice, Ruda Slaska, Rybnik, Sosnowiec and Tychy. The operation supports urban development and infrastructure modernisation, including investments aiming to link and integrate the cities.
The project will contribute to the sustainable growth of Upper Silesian cities via investments in sustainable community development, sustainable mobility and energy efficiency, and is consistent with the EU's Leipzig Charter as well as the EU2020 strategy. In addition, the project will enhance the local and regional transport network, helping to reduce the related levels of congestion, pollution, and traffic-related accidents.
The schemes implemented under the framework loan should have an overall positive impact on the environment, by reducing energy consumption, promoting sustainable urban development, and reducing emissions from car use by improving the road network and favouring urban public transport. Some of the schemes may, however, fall under Annex I or Annex II of Directive 2011/92/EU, or be located in areas forming part of the Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC). The Bank will assess the promoters' capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.