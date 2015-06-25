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DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 600.000.000 €
Telekommunikation : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/08/2015 : 600.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/08/2015
20150074
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION
DEUTSCHE TELEKOM AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 2350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the second phase of the roll-out of a very high speed broadband access network (up to 100 Mbit/s) in Germany through an increased fibre coverage combined with more advanced copper access technology.

By 2016 the availability of very high speed broadband services will increase for about 10m households, representing a household coverage increase from 45% to 65% in Germany.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annexes I and II of Directive 2011/92/EU. The related works typically have limited residual environmental effects as they are mainly carried out in urban areas alongside roads.
Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EEC).

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
08/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62369831
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150074
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77020508
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150074
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION
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Übersicht
DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION
Datenblätter
DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND EXTENSION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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