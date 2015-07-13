PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project will improve the environmental conditions of Panama City and Bay by doubling the current treatment capacity of 190 000 cubic meters per day of the Juan Díaz Wastewater Treatment Plant.
This project is the main component of the second phase of the Panama City and Bay Sanitation Programme, which will continue to contribute to the Panama Government's efforts to increase the country's pollution abatement and environmental sustainability. It will treat the wastewater produced by approximately 400 000 people, which is currently discharged into rivers and into Panama Bay without any treatment. It will also indirectly have a positive economic impact on the metropolitan area of Panama. The project is in line with the EIB Water Sector Lending Policy and it also complies with the External Mandate for EIB activity in Asia and Latin America through the development of social and economic infrastructure.
The project will have a very positive environmental and social impact for the population of Panama City. It will significantly reduce wastewater direct discharges into rivers and into the bay thus contributing to improving public health and environmental conditions in the beneficiary area. The project's compliance with environmental and social principles of the EU, the EIB and the other IFIs, together with the applicable national environmental legislation and issues related to adaptation to climate change will be verified during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that the procurement of the project is carried out in line with EIB procurement guidelines.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.