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PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.858.937,91 €
Länder
Sektor(en)
Panama : 45.858.937,91 €
Wasser, Abwasser : 45.858.937,91 €
Unterzeichnungsdatum
28/01/2016 : 45.858.937,91 €
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Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Related public register
17/07/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Update to EIA - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
Related public register
05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT - EIA
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19/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB stellt 50 Millionen US-Dollar für Abwasserbehandlung in Panama-Stadt bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/01/2016
20150056
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
MINISTERIO DE SALUD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 44 million (USD 50 million)
EUR 138 million (USD 157 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will improve the environmental conditions of Panama City and Bay by doubling the current treatment capacity of 190 000 cubic meters per day of the Juan Díaz Wastewater Treatment Plant.

This project is the main component of the second phase of the Panama City and Bay Sanitation Programme, which will continue to contribute to the Panama Government's efforts to increase the country's pollution abatement and environmental sustainability. It will treat the wastewater produced by approximately 400 000 people, which is currently discharged into rivers and into Panama Bay without any treatment. It will also indirectly have a positive economic impact on the metropolitan area of Panama. The project is in line with the EIB Water Sector Lending Policy and it also complies with the External Mandate for EIB activity in Asia and Latin America through the development of social and economic infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a very positive environmental and social impact for the population of Panama City. It will significantly reduce wastewater direct discharges into rivers and into the bay thus contributing to improving public health and environmental conditions in the beneficiary area. The project's compliance with environmental and social principles of the EU, the EIB and the other IFIs, together with the applicable national environmental legislation and issues related to adaptation to climate change will be verified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that the procurement of the project is carried out in line with EIB procurement guidelines.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
17/07/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Update to EIA - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT - EIA
19/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB stellt 50 Millionen US-Dollar für Abwasserbehandlung in Panama-Stadt bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Update to EIA - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2015
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60410117
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150056
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Panama
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT - EIA
Datum der Veröffentlichung
5 Mar 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60409622
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150056
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Panama
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
Datum der Veröffentlichung
19 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63699286
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150056
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Panama
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184261393
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150056
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Panama
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/07/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Update to EIA - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
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PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
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PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen