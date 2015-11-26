Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MERANO - MALLES RAIL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
26.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 26.000.000 €
Verkehr : 26.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2016 : 26.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERANO - MALLES RAIL INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2016
20150055
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MERANO - MALLES RAIL INFRASTRUCTURE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 26 million
EUR 58 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrade of the railway line Merano - Malles in the Italian Provincia Autonoma di Bolzano, including the electrification of the whole line, the adoption of European rail traffic management system (ERTMS) signalling and the adoption of a 30-minute clock-face schedule

The Merano - Malles railway line provides a valid alternative to cars and coaches for both inhabitants and tourists in the Italian Provincia Autonoma di Bolzano and is therefore regarded by the promoter as key to its sustainable transport policy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and therefore it may be subject to a fully-fledged impact assessment in accordance with EU legislation, depending on the outcome of the screening process carried out by the competent authority. This aspect will be further checked during appraisal, along with the project's compliance with the Habitats and Birds Directives.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERANO - MALLES RAIL INFRASTRUCTURE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERANO - MALLES RAIL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
28 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67257983
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150055
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERANO - MALLES RAIL INFRASTRUCTURE
Andere Links
Übersicht
MERANO - MALLES RAIL INFRASTRUCTURE
Datenblätter
MERANO - MALLES RAIL INFRASTRUCTURE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen