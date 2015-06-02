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NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I

Unterzeichnung(en)

Betrag
318.073.009,63 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 318.073.009,63 €
Wasser, Abwasser : 318.073.009,63 €
Unterzeichnungsdatum
31/05/2017 : 114.462.313,28 €
1/10/2015 : 203.610.696,35 €
Andere Links
Related public register
30/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Related public register
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/10/2015
20150046
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
NORTHUMBRIAN WATER GROUP LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 250 million
GBP 918 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Improvement of water and wastewater infrastructure in the northeast and southeast of England as part of Northumbrian Water's capital expenditure programme for the regulatory period 2015-20 (AMP6).

The project aims to ensure sufficient resilience and availability of water supply for a growing population, upgrades of wastewater treatment as well as prevention of sewer flooding, against a backdrop of climate change and demographic developments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of Northumbrian Water’s regulatory investment programme (AMP6) to allow continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). Compliance with EU and national environmental legislation and procedures will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Datum der Veröffentlichung
30 Oct 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62764911
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150046
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159757536
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150046
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Related public register
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Andere Links
Übersicht
NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Datenblätter
NORTHUMBRIAN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen