Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 500.000.000 €
Stadtentwicklung : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/07/2016 : 500.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsplan für Europa - EIB und SNI-Gruppe kündigen eine Finanzierung von 500 Millionen Euro für den geförderten Wohnungsbau in Frankreich an

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/07/2016
20150036
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI
Fonds dédié à des investisseurs professionnels
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 millions
EUR 2300 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction de 13 000 logements intermédiaires (logements à loyers maîtrisés) par une société dédiée dont l'Etat français sera actionnaire

Le projet fait partie du plan de relance de la construction de logements en France afin d'augmenter l'offre de logements neufs intermédiaires et sociaux sur les cinq prochaines années. Ce plan est aussi un élément de relance de l'économie, le secteur du bâtiment étant local et créateur d'emplois.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Cette opération vise à générer des avantages environnementaux par le soutien à des projets de construction de logements neufs efficaces en matière de consommation d'énergie, avec si possible l'utilisation d'énergies renouvelables, et qui contribuent ainsi à réduire les risques liés au changement climatique. Les projets qui seront financés sont susceptibles d'être de petite taille (coût inférieur à EUR 50m) et devraient avoir un impact négatif très limité sur l'environnement, d'autant qu'ils devront respecter les critères de la Banque sur le plan urbain (i.e. : lutte contre l'étalement urbain, densité, mixité, etc). L'impact cumulé des projets pourrait plutôt générer des bénéfices environnementaux importants. La Banque évaluera la capacité et les procédures du promoteur pour s'assurer de la conformité des sous-projets avec les réglementations environnementales et de biodiversité nationales et européennes en vigueur ainsi qu'avec la directive EPBD II et l'objectif de «Nearly Zero Energy Building».

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsplan für Europa - EIB und SNI-Gruppe kündigen eine Finanzierung von 500 Millionen Euro für den geförderten Wohnungsbau in Frankreich an

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI
Datum der Veröffentlichung
28 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65777167
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150036
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI
Andere Links
Übersicht
LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI
Datenblätter
LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsplan für Europa - EIB und SNI-Gruppe kündigen eine Finanzierung von 500 Millionen Euro für den geförderten Wohnungsbau in Frankreich an

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsplan für Europa - EIB und SNI-Gruppe kündigen eine Finanzierung von 500 Millionen Euro für den geförderten Wohnungsbau in Frankreich an
Andere Links
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen