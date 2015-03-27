COLLAGEN TECHNOLOGIES (MGF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project concerns R&D using the company's proprietary collagen technologies for the development of surgical implants and other pharmaceutical products. The products in the company's development pipeline combine proven therapeutics with its own collagen technology, enabling the creation of biocompatible and biodegradable products with customized drug release profiles, localised drug delivery and easy administration. Major indications addressed are pain, post-surgical adhesion and diabetic foot ulcer infections. Furthermore the project covers the expansion of the existing manufacturing capacities in Germany.
The RDI activities fall within the scope of the Horizon 2020 programme sections Industrial Leadership (Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology) as well as Societal Challenges (Health, Demographic Change and Wellbeing). EIB financing of the project corresponds to the Community's role to encourage Research and Technological Development as defined in Article 179 of the EC Treaty and with the "Common Interest" criterion under the Treaty's Article 309 point (c), i.e. the Bank's financing activities under the Knowledge Economy (i2i), research & development.
The promoter's investments concern research, development and innovation activities as well as production deployment that will be in large part carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes and that do not require an Environmental Impact Assessment (EIA) according to the relevant EU Directives.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.
InnovFin – EU Finance for Innovators is a joint initiative launched by the EIB in cooperation with the European Commission under Horizon 2020. InnovFin consists of a series of integrated and complementary financing tools and advisory services covering the entire value chain of research and innovation in order to support investments from the smallest to the largest enterprise.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.