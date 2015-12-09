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ABERDEEN HARBOUR EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
258.481.421,64 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 258.481.421,64 €
Verkehr : 258.481.421,64 €
Unterzeichnungsdatum
20/06/2016 : 258.481.421,64 €
Andere Links
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15/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION - Environmental Statement
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09/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION
Related public register
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/06/2016
20140759
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ABERDEEN HARBOUR EXPANSION
ABERDEEN HARBOUR BOARD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 275 million (GBP 200 million)
EUR 550 million (GBP 400 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction and initial operations of a new deep-water port at Nigg Bay, located 1 km south of the existing port of Aberdeen in Scotland.

The new port facility at Nigg Bay will be developed in direct response to the capacity constraints at the existing harbour. It will accommodate the largest offshore service and support vessels over 170m in length, serving the offshore oil and gas sector as well as cruise ships over 200m in length. The facility will be constructed to allow future development to provide for larger roll-on/roll-off (Ro-Ro) and roll-on/roll-off passenger (Ro-Pax) lifeline ferries to Orkney and Shetland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requires a full EIA. The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), as well as the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental and social monitoring plans and biodiversity assessment requirements, will be verified during appraisal.

The promoter, Aberdeen Harbour, is a contracting entity within the meaning of the EU Directive 2004/17/EC. The Bank will require the promoter to ensure that all contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION - Environmental Statement
09/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION - Environmental Statement
Datum der Veröffentlichung
15 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65825739
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140759
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66944936
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140759
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
254395827
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20140759
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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15/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION - Environmental Statement
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09/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN HARBOUR EXPANSION
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Andere Links
Übersicht
ABERDEEN HARBOUR EXPANSION
Datenblätter
ABERDEEN HARBOUR EXPANSION

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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