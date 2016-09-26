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POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)

Betrag
700.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 700.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 700.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2016 : 700.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/01/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2016
20140757
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 700 million
EUR 3845 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises support to selected measures of the Polish Rural Development Programme, 2014-2020.

The project is intended to result in improved environmental management of agricultural and forest lands across Poland as well as enhanced ecosystem health, resource efficiency and improved rural livelihoods. It will generate economic benefits in terms of employment and rural development. The programme also provides substantial support to investments by small and medium-sized enterprises (SMEs) in upgrades to agricultural production and food processing, particularly in higher value-added and labour-intensive spheres of production, including livestock (dairy, pork, beef) and orchards, thus also supporting employment and income generation, especially in rural areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an environmental impact assessment (EIA), subject to the determination of the competent authority and in accordance with relevant applicable EU environmental regulations. Where an action may affect a Natura 2000 site, as designated according to Habitats and/or Birds directives, or where such action may be subject to other EU environmental regulation, including but not limited to the Nitrates, Water Framework and Flood Risks Directives, the Bank would require the promoter to follow the directives' procedures as transposed into national law.

The procurement procedures to be employed will be reviewed by the Bank's services, to ensure compliance with the EIB's Procurement Guidelines. Where the final beneficiary is a public administration entity, it will be required to follow EU public procurement rules, including publication of contract notices in the Official Journal of the EU, as implemented by national law.

Weitere Unterlagen
11/01/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING
Datum der Veröffentlichung
11 Jan 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67831252
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140757
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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11/01/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING
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POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING
Datenblätter
POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen