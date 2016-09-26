POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises support to selected measures of the Polish Rural Development Programme, 2014-2020.
The project is intended to result in improved environmental management of agricultural and forest lands across Poland as well as enhanced ecosystem health, resource efficiency and improved rural livelihoods. It will generate economic benefits in terms of employment and rural development. The programme also provides substantial support to investments by small and medium-sized enterprises (SMEs) in upgrades to agricultural production and food processing, particularly in higher value-added and labour-intensive spheres of production, including livestock (dairy, pork, beef) and orchards, thus also supporting employment and income generation, especially in rural areas.
The project is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an environmental impact assessment (EIA), subject to the determination of the competent authority and in accordance with relevant applicable EU environmental regulations. Where an action may affect a Natura 2000 site, as designated according to Habitats and/or Birds directives, or where such action may be subject to other EU environmental regulation, including but not limited to the Nitrates, Water Framework and Flood Risks Directives, the Bank would require the promoter to follow the directives' procedures as transposed into national law.
The procurement procedures to be employed will be reviewed by the Bank's services, to ensure compliance with the EIB's Procurement Guidelines. Where the final beneficiary is a public administration entity, it will be required to follow EU public procurement rules, including publication of contract notices in the Official Journal of the EU, as implemented by national law.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.