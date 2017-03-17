KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de Bamako à partir de l'usine de Kabala et première tranche des travaux d'assainissement de la ville de Bamako (stations de traitement des boues de vidange)
Le projet accompagnera les efforts du gouvernement malien pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en matière d'eau potable et d'assainissement à Bamako, la capitale du Mali. Le volet eau potable consiste en un doublement de la capacité de la nouvelle usine de 140 000 à 280 000 m/jour, des ouvrages de transfert et du réseau de distribution. Le volet assainissement consiste en la construction de stations de traitement des boues de vidange. Il sera mis en oeuvre par un financement parallèle avec l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Banque Africaine de Développement (BAD). Le renforcement des infrastructures de base aura un impact significatif sur la structure économique de la capitale, en favorisant un meilleur cadre de développement de l'industrie, du commerce et du secteur privé local.
Le projet sera bénéfique pour la santé publique et pour l'environnement. Dans un contexte d'urbanisation et de croissance démographique fortes, le projet contribuera au renforcement de la résilience des quartiers urbains concernés. Les aspects lies à l'adaptation au changement climatique seront examinés lors de l'instruction du projet.
Le projet fera l'objet d'un financement parallèle. Pour les composantes financées par la BEI, la Banque va demander au promoteur d'assurer que la mise en oeuvre du projet s'effectue suivant le Guide pour la passation des marchés de la Banque.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.