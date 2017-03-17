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KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mali : 50.000.000 €
Wasser, Abwasser : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2017 : 50.000.000 €
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11/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO
Zugehörige Pressemitteilungen
Mali: EIB-Finanzierung von 50 Millionen Euro für die Trinkwasser- und Sanitärversorgung der Stadt Bamako

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2017
20140756
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO
SOCIETE MALIENNE DE PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 182 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de Bamako à partir de l'usine de Kabala et première tranche des travaux d'assainissement de la ville de Bamako (stations de traitement des boues de vidange)

Le projet accompagnera les efforts du gouvernement malien pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en matière d'eau potable et d'assainissement à Bamako, la capitale du Mali. Le volet eau potable consiste en un doublement de la capacité de la nouvelle usine de 140 000 à 280 000 m/jour, des ouvrages de transfert et du réseau de distribution. Le volet assainissement consiste en la construction de stations de traitement des boues de vidange. Il sera mis en oeuvre par un financement parallèle avec l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Banque Africaine de Développement (BAD). Le renforcement des infrastructures de base aura un impact significatif sur la structure économique de la capitale, en favorisant un meilleur cadre de développement de l'industrie, du commerce et du secteur privé local.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet sera bénéfique pour la santé publique et pour l'environnement. Dans un contexte d'urbanisation et de croissance démographique fortes, le projet contribuera au renforcement de la résilience des quartiers urbains concernés. Les aspects lies à l'adaptation au changement climatique seront examinés lors de l'instruction du projet.

Le projet fera l'objet d'un financement parallèle. Pour les composantes financées par la BEI, la Banque va demander au promoteur d'assurer que la mise en oeuvre du projet s'effectue suivant le Guide pour la passation des marchés de la Banque.

Weitere Unterlagen
11/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO
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Mali: EIB-Finanzierung von 50 Millionen Euro für die Trinkwasser- und Sanitärversorgung der Stadt Bamako

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71917316
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140756
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mali
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Mali: EIB-Finanzierung von 50 Millionen Euro für die Trinkwasser- und Sanitärversorgung der Stadt Bamako

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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