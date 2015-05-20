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THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.270.104.180,85 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 1.270.104.180,85 €
Stadtentwicklung : 1.270.104.180,85 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2016 : 633.809.958,4 €
29/02/2016 : 636.294.222,45 €
Andere Links
Related public register
23/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von einer Milliarde Pfund Sterling für sozialen Wohnungsbau

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/02/2016
20140750
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
THE HOUSING FINANCE CORPORATION LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 1000 million
GBP 2500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves a second EIB loan of up to GBP 1bn to a special purpose entity established by The Housing Finance Corporation Ltd (THFC) for the purpose of on-lending to final beneficiaries carrying out investments in the social housing and urban regeneration sector throughout the UK.

The EIB loan will benefit from a UK government guarantee extended to all borrowings of the new special purpose entity (Affordable Housing Finance PLC). The project is a key component of the UK government's housing policy and economic stimulus package.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the housing construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von einer Milliarde Pfund Sterling für sozialen Wohnungsbau

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60489268
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140750
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178606777
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140750
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Andere Links
Übersicht
THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Datenblätter
THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von einer Milliarde Pfund Sterling für sozialen Wohnungsbau

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von einer Milliarde Pfund Sterling für sozialen Wohnungsbau
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen