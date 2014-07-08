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BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
93.722.908,24 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 93.722.908,24 €
Industrie : 11.809.086,44 €
Verkehr : 28.116.872,47 €
Stadtentwicklung : 53.796.949,33 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2015 : 11.809.086,44 €
1/12/2015 : 28.116.872,47 €
1/12/2015 : 53.796.949,33 €
Andere Links
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2015
20140708
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
BYDGOSZCZ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 400 million
PLN 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers small, medium and large investment schemes in the city of Bydgoszcz. The investments are mainly in the fields of public transport, road upgrading, urban renewal and construction or upgrading of public buildings.

The project will contribute to the implementation of the sustainable development strategy of the city of Bydgoszcz, and in particular to the improvement of urban infrastructure such as the internal road network and public transport, public buildings (schools, health and social care centres, cultural amenities), as well as regeneration of selected city districts.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a framework loan and some of the schemes may fall under Annex II of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The promoter will be required to follow EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal, as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Weitere Unterlagen
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60310883
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140708
Sektor(en)
Verkehr
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165245660
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140708
Sektor(en)
Verkehr
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Andere Links
Übersicht
BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Datenblätter
BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen