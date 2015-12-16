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EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING 2014-20

Unterzeichnung(en)

Betrag
580.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 580.000.000 €
Telekommunikation : 3.460.000 €
Müllbeseitigung : 5.460.000 €
Energie : 7.800.000 €
Gesundheit : 20.900.000 €
Wasser, Abwasser : 25.640.000 €
Bildung : 27.300.000 €
Stadtentwicklung : 27.300.000 €
Dienstleistungen : 74.040.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 193.300.000 €
Durchleitungsdarlehen : 194.800.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/10/2022 : 440.000 €
26/07/2016 : 520.000 €
27/11/2024 : 580.000 €
18/06/2021 : 600.000 €
27/11/2024 : 1.160.000 €
13/10/2023 : 1.320.000 €
7/10/2022 : 1.540.000 €
26/07/2016 : 1.820.000 €
18/06/2021 : 2.100.000 €
7/10/2022 : 2.200.000 €
27/11/2024 : 2.320.000 €
26/07/2016 : 2.600.000 €
13/10/2023 : 2.640.000 €
18/06/2021 : 3.000.000 €
27/11/2024 : 5.220.000 €
13/10/2023 : 5.280.000 €
7/10/2022 : 6.160.000 €
27/11/2024 : 6.380.000 €
26/07/2016 : 7.280.000 €
7/10/2022 : 7.700.000 €
7/10/2022 : 7.700.000 €
18/06/2021 : 8.400.000 €
26/07/2016 : 9.100.000 €
26/07/2016 : 9.100.000 €
18/06/2021 : 10.500.000 €
18/06/2021 : 10.500.000 €
13/10/2023 : 11.880.000 €
13/10/2023 : 14.520.000 €
7/10/2022 : 15.400.000 €
7/10/2022 : 16.060.000 €
26/07/2016 : 18.200.000 €
26/07/2016 : 18.980.000 €
18/06/2021 : 21.000.000 €
18/06/2021 : 21.900.000 €
27/11/2024 : 42.340.000 €
7/10/2022 : 52.800.000 €
26/07/2016 : 62.400.000 €
18/06/2021 : 72.000.000 €
13/10/2023 : 96.360.000 €
Andere Links
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07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING - Strategic Environmental Assessment
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15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING 2014-20
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Regionalregierung von Kastilien-León unterzeichnen Darlehen von 130 Millionen Euro zur Förderung von Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Region

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2016
20140697
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING 2014-20
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 580 million
EUR 1982 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EU co-financing of priority investments within the scope of Junta de Castilla y Leon's within the 2014-2020 Spanish Partnership Agreement.

The project entails the co-financing of investments schemes in key priority areas and selected priorities as defined by the draft 2014-2020 Regional Operational Programme of the European Regional Development Fund (ERDF).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Castilla y León as a Spanish region is obliged by national legislation to transpose the relevant EU directives (Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC) into national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the Promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the Promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank's services during appraisal.

Weitere Unterlagen
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING - Strategic Environmental Assessment
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING - Strategic Environmental Assessment
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63681453
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140697
Sektor(en)
Gesundheit
Durchleitungsdarlehen
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Wasser, Abwasser
Telekommunikation
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING 2014-20
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59810620
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140697
Sektor(en)
Gesundheit
Durchleitungsdarlehen
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Wasser, Abwasser
Telekommunikation
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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