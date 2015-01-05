PRIMARY CARE CENTRES PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Development of up to 14 primary care centres including accommodation for the primary care team and general practitioner services.
The main benefit that is expected to arise from the project is better access to primary healthcare and social services in the regions of Ireland. The ability to introduce new models of service delivery in purpose-built facilities and additional services that are currently not available in the area is expected to increase the efficiency and effectiveness of in- and outpatient services, including a more cost-efficient service provision. The soundness and quality of the underlying project will be examined and confirmed during appraisal.
Healthcare centres are not specifically mentioned in EU Directive 2011/92/EU; however, the project may fall under Annex II of the directive in relation to urban development, in which case the decision on the need for an environmental impact assessment (EIA) is up to the local competent authorities. The Bank’s services will verify all the environmental details and the decision of the competent authorities during the due diligence. This includes a review of the design, energy efficiency and energy consumption targets.
The project is being carried out as a public-private partnership (PPP). The contracting authority (NDFA) published a prior information notice on 19 November 2013 in the Official Journal of the European Union (OJEU) through the eTenders Public Procurement portal. The NDFA, acting on behalf of the Minister for Health and Health Service Executive, published a Contract Notice in the OJEU on 19 December 2013.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.