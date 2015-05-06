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MAPEI RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 892.563,3 €
Frankreich : 1.798.062,3 €
Norwegen : 1.881.000 €
Deutschland : 4.492.999,8 €
Italien : 35.935.374,6 €
Industrie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/09/2015 : 892.563,3 €
29/09/2015 : 1.798.062,3 €
29/09/2015 : 1.881.000 €
29/09/2015 : 4.492.999,8 €
29/09/2015 : 35.935.374,6 €
Andere Links
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAPEI RDI
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MAPEI RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/09/2015
20140679
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MAPEI RDI
MAPEI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 90 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Mapei's research, development and innovation (RDI) activities in the areas of of adhesives and chemical products for building

The project centres on three main areas: (i) product portfolio maintenance, (ii) development of new products and (iii) development of environmentally friendly products to anticipate the legislative requirements.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to be carried out in already authorised research and development (R&D) facilities that will not change their scope due to the project. The need for an environmental impact assessment (EIA) in accordance with Directive 2011/92/EU is therefore unlikely. The Bank’s services will review the environmental aspects of the project during the due diligence process.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAPEI RDI
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MAPEI RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAPEI RDI
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60227858
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140679
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Deutschland
Österreich
Frankreich
Italien
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MAPEI RDI
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125479230
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140679
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Deutschland
Österreich
Frankreich
Italien
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAPEI RDI
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MAPEI RDI
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Datenblätter
MAPEI RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen