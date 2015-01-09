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SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2015 : 150.000.000 €
Andere Links
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2015
20140667
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 340 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims to renew and expand the promoter's distribution networks, reducing energy losses and enhancing the reliability and quality of electricity supply in the states of Sao Paulo and part of Mato Grosso do Sul.

The promoter’s objectives for the current project period are to allow for around 50,000 new connections per year, improving quality standards and reducing losses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU requiring the competent authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the project schemes relate to medium or low voltage extensions and reinforcement that are expected to have minimal or no environmental impact. The impact that can typically be expected relates to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise and disturbance during construction. The environmental and social requirements in Brazil for the different schemes will be identified and the appraisal will focus on the promoter’s capacity and procedures to address social impact and environmental issues in accordance with the Bank’s environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Auriflama-Relatório Ambiental Preliminar
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16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Auriflama-Relatório Ambiental Preliminar
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61155245
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140667
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul-Laudo de Fauna
Datum der Veröffentlichung
17 Apr 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61158084
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140667
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62888689
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140667
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61158185
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140667
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SAO PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul - Estudo Ambiental Simplificado
Datum der Veröffentlichung
17 Apr 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61156047
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140667
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124688712
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140667
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Auriflama-Relatório Ambiental Preliminar
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Datenblätter
SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen