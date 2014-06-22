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BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.000.000 €
Bildung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/02/2016 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/02/2016
20140622
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reconstruction and upgrade of a number of public university facilities in Austria.

The planned project comprises investments in the real estate of a dozen universities and research institutes located in all main regions of Austria. The investment package includes the following:
• general investments necessary to ensure good functioning of the building estate;
• schemes to improve the energy efficiency of existing buildings; and
• schemes to improve the safety of existing buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project covers universities and research facilities of a kind which are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required by the competent authority.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EEC and/or 2004/17/EEC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
25/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55994535
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140622
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150772245
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140622
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN
Andere Links
Übersicht
BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN
Datenblätter
BIG IV - SONDERBAUPROGRAMM UNIVERSITAETEN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen