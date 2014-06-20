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WATER SUPPLY VITENS III

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 150.000.000 €
Wasser, Abwasser : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/09/2015 : 150.000.000 €
Andere Links
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02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY VITENS III
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27/05/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY VITENS III
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY VITENS III
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB unterstützt Investitionsprogramm des Wasserversorgers Vitens

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/09/2015
20140620
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WATER SUPPLY VITENS III
VITENS NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 600 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the 2015-2019 investment programme into the production and distribution facilities of Vitens, the largest water supply company in the Netherlands. The programme consists mainly of the renewal and upgrading of water treatment plants, reservoirs and pumping stations, distribution networks, water meters, and operational support infrastructure such as SCADA systems, security and offices.

The project will secure or enhance the quality of life to up to 5.5 million residents in the provinces of Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht and Overijssel by improving the quality and reliability of the drinking water supply and by improving resource efficiency. The project allows for continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Drinking Water Directive (98/83/EC) and national norms.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment programme is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about a positive social and environmental impact. The upgrade of pumping stations and other network and process optimisation measures are examples of components with environmental/resource efficiency impacts. Compliance with EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY VITENS III
27/05/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY VITENS III
14/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY VITENS III - Plan MER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor Drinkwaterwinning
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY VITENS III
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB unterstützt Investitionsprogramm des Wasserversorgers Vitens

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY VITENS III
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60106449
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140620
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY VITENS III
Datum der Veröffentlichung
27 May 2015
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59321063
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140620
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY VITENS III - Plan MER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor Drinkwaterwinning
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149159511
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140620
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY VITENS III
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151190652
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140620
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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WATER SUPPLY VITENS III
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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