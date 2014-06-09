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A2A RETI ELETTRICHE E GAS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2015 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2015
20140609
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
A2A SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in electricity and gas distribution networks for 2016-2019 mainly in the Milan and Brescia areas. Investments in gas networks cover also other areas in Northern Italy (i.e, Bergamo, Lodi, Piacenza, Pavia, Cremona, Alessandria) and in the Abruzzo Region. Investments in public lighting are in Milan and Brescia and will be carried out in 2015 and 2016.

The project will enable the beneficiaries to connect new users as well as to maintain or improve the reliability and quality standards of electricity and gas supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will concern the implementation of medium and low-voltage schemes in electricity distribution and medium and low-pressure gas distribution schemes, some of which may require the competent national authority to determine the need for an environmental impact assessment (EIA). The project schemes are expected to have minimal environmental impact.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60216605
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140609
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150506818
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140609
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
Andere Links
Übersicht
A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
Datenblätter
A2A RETI ELETTRICHE E GAS II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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