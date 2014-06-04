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GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
900.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 900.000.000 €
Energie : 900.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2016 : 300.000.000 €
22/12/2015 : 600.000.000 €
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Related public register
05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION - Fuencarral Pipeline
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05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION - Getafe Pipeline
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05/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Ausbau des Erdgasverteilungsnetzes von Gas Natural Fenosa mit 600 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2015
20140604
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
GAS NATURAL SDG SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 900 million
EUR 1820 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the promoter's investment programme to extend the local gas transmission and distribution networks in Spain for the period 2015-2018. The planned investments include the construction of new pipelines of various operating pressures and stand-alone LNG regasification stations to reach unserved customers who currently rely on fuel oil and propane for heating and cooking. The investment schemes are located in various parts of the country.

The project will allow for the replacement of more polluting fuels by cleaner and cheaper natural gas in the residential, commercial and industrial sectors. Parts of the project will be located in EIB cohesion priority regions. The project will also help accelerate the rate of gas penetration to households in Spain, bringing it closer to the EU average.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that some of the project components will require environmental impact assessments (EIAs) from regional authorities. Two local transmission pipelines components have already been approved by the competent authorities.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in EU Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION - Fuencarral Pipeline
05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION - Getafe Pipeline
05/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION - Fuencarral Pipeline
Datum der Veröffentlichung
5 Mar 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60696965
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140604
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION - Getafe Pipeline
Datum der Veröffentlichung
5 Mar 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60700128
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140604
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
5 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63873459
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140604
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144938918
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140604
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION - Fuencarral Pipeline
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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