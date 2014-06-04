GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION

Übersicht
The project is part of the promoter's investment programme to extend the local gas transmission and distribution networks in Spain for the period 2015-2018. The planned investments include the construction of new pipelines of various operating pressures and stand-alone LNG regasification stations to reach unserved customers who currently rely on fuel oil and propane for heating and cooking. The investment schemes are located in various parts of the country.
The project will allow for the replacement of more polluting fuels by cleaner and cheaper natural gas in the residential, commercial and industrial sectors. Parts of the project will be located in EIB cohesion priority regions. The project will also help accelerate the rate of gas penetration to households in Spain, bringing it closer to the EU average.
Current information suggests that some of the project components will require environmental impact assessments (EIAs) from regional authorities. Two local transmission pipelines components have already been approved by the competent authorities.
The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in EU Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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