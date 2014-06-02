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VANTAGE MEZZANINE FUND III

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.571.563,27 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 23.571.563,27 €
Unterzeichnungsdatum
10/03/2017 : 23.571.563,27 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 August 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/03/2017
20140602
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VANTAGE MEZZANINE FUND III
VANTAGE CAPITAL GROUP (PTY) LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 23 million (USD 25 million)
EUR 225 million (USD 250 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of an equity participation of up to USD 25 million in Vantage Mezzanine Fund III, a generalist closed-end fund providing mezzanine finance to mid-market growth companies located in Africa.

The fund will build on the successful strategy followed by its predecessor funds, Vantage Mezzanine Fund I and Vantage Mezzanine Fund II by providing mezzanine finance to high quality mid-market growth companies that are unable to access sufficient bank funding or to tap the bond or IPO markets due to their relatively small size, and are not willing to take private equity funding because of the level of equity dilution that this option entails.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will operate in line with the EIB's environmental and social standards.

N/A

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen