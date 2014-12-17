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AIRBUS WIDEBODY EFFICIENCY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
800.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 34.000.000 €
Vereinigtes Königreich : 154.000.000 €
Deutschland : 158.000.000 €
Frankreich : 454.000.000 €
Industrie : 800.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2015 : 34.000.000 €
1/12/2015 : 54.000.000 €
1/12/2015 : 54.000.000 €
17/12/2014 : 100.000.000 €
1/12/2015 : 158.000.000 €
17/12/2014 : 400.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2014
20140591
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AIRBUS WIDEBODY EFFICIENCY RDI
AIRBUS GROUP NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 800 million
EUR 1729 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s research, development and innovation (RDI) activities for the development of new technology to be implemented in a new generation of widebody aircraft, with the aim of improving energy efficiency, reducing fuel consumption and operating costs and improving the aircraft operational safety.

The general objective is to improve energy efficiency, which includes reduced fuel consumption and enhanced aerodynamics, and to lower the operating costs, aiming to improve the aircraft market acceptance. Technology will also be focused on enhancing passenger and crew life on board, as well as on improving aircraft operational safety. The RDI activities are located in France, Germany, United Kingdom and Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

RDI activities are expected to be carried out in existing research and development (R&D) centres that will not change their scope due to the project. The due diligence will determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required, in accordance with Directive 2011/92/EU. The Bank’s services will further assess all environmental details during the due diligence.

The promoter is private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus is not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AIRBUS WIDEBODY EFFICIENCY RDI
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57314703
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140591
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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