AIRBUS WIDEBODY EFFICIENCY RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the promoter’s research, development and innovation (RDI) activities for the development of new technology to be implemented in a new generation of widebody aircraft, with the aim of improving energy efficiency, reducing fuel consumption and operating costs and improving the aircraft operational safety.
The general objective is to improve energy efficiency, which includes reduced fuel consumption and enhanced aerodynamics, and to lower the operating costs, aiming to improve the aircraft market acceptance. Technology will also be focused on enhancing passenger and crew life on board, as well as on improving aircraft operational safety. The RDI activities are located in France, Germany, United Kingdom and Spain.
RDI activities are expected to be carried out in existing research and development (R&D) centres that will not change their scope due to the project. The due diligence will determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required, in accordance with Directive 2011/92/EU. The Bank’s services will further assess all environmental details during the due diligence.
The promoter is private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus is not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.