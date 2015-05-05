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ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Länder
Sektor(en)
St. Martin : 8.000.000 €
Telekommunikation : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/11/2015 : 8.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2015
20140567
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)
SINT MAARTEN TELECOMMUNICATION HOLDING COMPANY NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 21 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the rollout of a fibre access network on the Island of Sint Maarten (Dutch part of the island) in order to provide high speed fixed broadband telecom services to residential and business users. Provision of triple play (voice, internet, TV) services to around 14 500 homes is planned.

The project will increase the availability and quality of advanced broadband services in the country, and will therefore help to bridge the digital divide in St Maarten and contribute to economic development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) would not fall under Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). The related works for such broadband networks have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work construction, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60141935
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140567
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
St. Martin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)
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Datenblätter
ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen