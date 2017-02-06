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ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
79.688.029,84 €
Länder
Sektor(en)
Paraguay : 79.688.029,84 €
Energie : 79.688.029,84 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2017 : 79.688.029,84 €
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26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2017
20140563
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ANDE - TRANSMISSION SYSTEM UPGRADE
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 94 million (EUR 89 million)
USD 195 million (EUR 184 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is an investment programme which aims to enhance Paraguay's electricity distribution and transmission system in different areas of the country.

The programme will improve the safety and reliability of electricity supply to the population of the concerned areas and also adapt the network to the growing demand.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, some programme components would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive requiring the competent authority to determine the need for a full environmental impact assessment. The vast majority of the programme components relate to medium or low voltage extensions and reinforcements, works in existing substations, underground high voltage lines and refurbishment, that are expected to have a limited environmental impact. Based on preliminary information and considering the technical characteristics of the programme, none of the programme components are expected to require a full EIA. The main impact that can typically be expected from the proposed activities relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbance during construction. Environmental & social (E&S) aspects will be reviewed during appraisal to ensure alignment with Bank's E&S requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
26 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73558218
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140563
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Paraguay
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE
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ANDE - TRANSMISSION SYSTEM UPGRADE
Datenblätter
ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen