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SENEGAL RIVER VALLEY RICE

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.700.000 €
Länder
Sektor(en)
Senegal : 15.700.000 €
Industrie : 3.925.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 11.775.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/07/2016 : 3.925.000 €
26/07/2016 : 11.775.000 €
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23/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Plan de Gestion Agrochimique
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23/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Plan d'Engagement, de Consultation et de Communication
Zugehörige Pressemitteilungen
AfDB, EIB und CASL bestätigen eine Finanzierung von insgesamt 31,4 Millionen Euro für ein integriertes Projekt der Compagnie Agricole de Saint-Louis zur Produktion von Reis in Senegal

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2016
20140560
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SENEGAL RIVER VALLEY RICE
Compagnie Agricole de Saint-Louis du Sénégal
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 46 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the development of 4,500 ha (gross) irrigated rice plantations and the construction of associated processing and storage facilities near Saint-Louis in Northern Senegal. It will also include an outgrower scheme with local smallholder farmers covering 1,500 ha with whom the project company will establish a contractual production and offtake partnership.

The project will support private investment in the agricultural sector, resulting in economic and social benefits including food security, import substitution, job creation, rural economic growth and strengthening the agricultural product base of Senegal. The project is fully in line with the Senegalese Government’s priorities as emphasised in the “Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR)”.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves activities to transform the use of marginal and degraded arable and pasture land and constitutes a water irrigation project for agriculture and, if in the EU, would fall under the provisions of Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The project company will be required to ensure compliance of the investment programme with standards established in the EIB environmental and social handbook which is based on the principles of EU legislation. Since some of the project sites are located in the buffer zone south of the Parc National des Oiseaux de Djoudj (PNOD), which is designated a protected area according to the Convention on Wetlands of International Importance (RAMSAR), the planned activities in these areas are potentially sensitive and require a comprehensive biodiversity impact analysis.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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Zugehörige Pressemitteilungen
AfDB, EIB und CASL bestätigen eine Finanzierung von insgesamt 31,4 Millionen Euro für ein integriertes Projekt der Compagnie Agricole de Saint-Louis zur Produktion von Reis in Senegal

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Attestation de conformité
Datum der Veröffentlichung
18 Nov 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63092398
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140560
Sektor(en)
Industrie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67922109
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140560
Sektor(en)
Industrie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Etude d'Impact Environnemental et Social
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67931580
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140560
Sektor(en)
Industrie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENEGAL RIVER VALLEY RICE
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67991014
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140560
Sektor(en)
Industrie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Plan d'Action et Réinstallation
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67940571
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140560
Sektor(en)
Industrie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Plan de Gestion Agrochimique
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67934090
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140560
Sektor(en)
Industrie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Plan d'Engagement, de Consultation et de Communication
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67940572
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140560
Sektor(en)
Industrie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
SENEGAL RIVER VALLEY RICE
Datenblätter
SENEGAL RIVER VALLEY RICE
Zugehörige Pressemitteilungen
AfDB, EIB und CASL bestätigen eine Finanzierung von insgesamt 31,4 Millionen Euro für ein integriertes Projekt der Compagnie Agricole de Saint-Louis zur Produktion von Reis in Senegal

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Photogallery

The project encompasses investments to set-up a rice farm and an industrial site with a rice mill and storage facilities
Senegal River Valley Rice
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
The project encompasses investments to set-up a rice farm and an industrial site with a rice mill and storage facilities; Laurent Nicolas, President of CASL
Senegal River Valley Rice
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
The project encompasses investments to set-up a rice farm and an industrial site with a rice mill and storage facilities; Laurent Nicolas, President of CASL
Senegal River Valley Rice
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
The project encompasses investments to set-up a rice farm and an industrial site with a rice mill and storage facilities
Senegal River Valley Rice
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
The project encompasses investments to set-up a rice farm and an industrial site with a rice mill and storage facilities
Senegal River Valley Rice
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen