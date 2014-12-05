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MERCK PHARMA R&D II

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 400.000.000 €
Industrie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/05/2015 : 400.000.000 €
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23/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERCK PHARMA R&D II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/05/2015
20140559
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MERCK PHARMA R&D II
MERCK KGaA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 888 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Research and development (R&D) investments in clinical development in the oncology and immunology fields between 2015 and 2018.

The project covers Merck's research activities in oncology and immunology.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not required by EIA Directive 2011/92/EU. The promoter has an integrated environmental management policy and effective operating procedures in place which are in line with best industry standards.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
23/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERCK PHARMA R&D II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERCK PHARMA R&D II
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60469409
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140559
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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23/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERCK PHARMA R&D II
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MERCK PHARMA R&D II
Datenblätter
MERCK PHARMA R&D II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen