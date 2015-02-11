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MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
147.979.864,2 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 147.979.864,2 €
Gesundheit : 147.979.864,2 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2015 : 147.979.864,2 €
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15/10/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
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09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt Darlehen von 107 Millionen Pfund Sterling an neues Großklinikum in Birmingham

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2015
20140551
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS NHS TRUST
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 120 million
GBP 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction and maintenance of the new Midland Metropolitan Hospital to replace two existing outdated facilities and is part of a comprehensive integrated healthcare plan for the served population.

The new hospital of circa 80,000 m2 will enable the integration of acute hospital services, support the development of improved primary and community care and replace the current aging and unsuitable hospital facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered in Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal the screening decision of the relevant authority and whether an EIA is required.

The project is being carried out as a public-private partnership (PPP) using a competitive dialogue process. The preferred bidder is expected to be appointed in autumn 2015 and financial close is planned for April 2016. The Bank requires the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
15/10/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt Darlehen von 107 Millionen Pfund Sterling an neues Großklinikum in Birmingham

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62513593
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140551
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62081270
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140551
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Datenblätter
MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt Darlehen von 107 Millionen Pfund Sterling an neues Großklinikum in Birmingham

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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