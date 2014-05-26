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HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II

Unterzeichnung(en)

Betrag
119.375.269,2 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 119.375.269,2 €
Dienstleistungen : 119.375.269,2 €
Unterzeichnungsdatum
23/04/2015 : 119.375.269,2 €
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29/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB setzt Unterstützung der Forschung und FEI-Infrastruktur mit Darlehen in Höhe von 115 Millionen Euro fort

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/04/2015
20140526
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
HUF 50000 million
HUF 100000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Research activities under the 2015-2017 investment programme of the Hungarian Academy of Sciences.

The purpose of the project is to co-finance the basic research activities and academic operations of the Hungarian Academy of Sciences (HAS). The general administrative and support functions of the academy are not part of the eligible project cost.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will finance the fundamental research activities and academic operations of HAS, mainly salaries of research and development (R&D) staff, literature and digital resources. The R&D activities will be carried out in existing facilities using installations already authorised for this purpose, and are not expected to materially change current R&D practices. Such activities create intangible assets (new knowledge and scientific discoveries), which do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or Directive 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
29/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
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Ungarn: EIB setzt Unterstützung der Forschung und FEI-Infrastruktur mit Darlehen in Höhe von 115 Millionen Euro fort

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Datum der Veröffentlichung
29 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58757815
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140526
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124582321
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140526
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen