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MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Sektor(en)
Müllbeseitigung : 990.000 €
Telekommunikation : 1.500.000 €
Bildung : 1.500.000 €
Wasser, Abwasser : 2.010.000 €
Dienstleistungen : 2.970.000 €
Gesundheit : 3.000.000 €
Verkehr : 6.030.000 €
Energie : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/09/2015 : 990.000 €
18/09/2015 : 1.500.000 €
18/09/2015 : 1.500.000 €
18/09/2015 : 2.010.000 €
18/09/2015 : 2.970.000 €
18/09/2015 : 3.000.000 €
18/09/2015 : 6.030.000 €
18/09/2015 : 12.000.000 €
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10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
Meridiam gibt Beteiligung der EIB an seinem Africa Fund bekannt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/09/2015
20140518
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The fund will finance infrastructure projects in the sectors of energy and power, transportation, environmental infrastructure, social infrastructure and telecommunications infrastructure in African countries.

The fund will make 8-10 investments predominantly in greenfield projects, but may also invest in selected secondary projects at the operational stage. The fund will generally seek to acquire significant minority or majority stakes of the junior/equity capital in each project with strong corporate governance rights to be able to monitor and manage project risks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund’s operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.


The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
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Zugehörige Pressemitteilungen
Meridiam gibt Beteiligung der EIB an seinem Africa Fund bekannt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60230051
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140518
Sektor(en)
Gesundheit
Müllbeseitigung
Bildung
Verkehr
Energie
Telekommunikation
Dienstleistungen
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164815005
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140518
Sektor(en)
Gesundheit
Müllbeseitigung
Bildung
Verkehr
Energie
Telekommunikation
Dienstleistungen
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
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Übersicht
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Meridiam gibt Beteiligung der EIB an seinem Africa Fund bekannt

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen