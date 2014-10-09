Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 30.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2014 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
31/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt weiterhin die Entwicklung der Region Prešov

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2014
20140489
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
PRESOVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 70 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of a multi-sector investment programme of the Presov Region in the 2014-2020 EU programming period.

The EIB project will be dedicated to investments in public infrastructure and services included in the region's development plan, mainly roads, education, health, social care and cultural facilities. Priority will be given to investments which qualify for EU funds so that the region can maximise utilisation of the EU grant support for the 2014-2020 programming period. Other similar schemes in the above-mentioned sectors financed from the region's own budget would also be eligible.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a framework loan and some of the schemes may eventually fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU . Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives, as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The promoter, Presov Region in Slovakia, will be required to follow EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Weitere Unterlagen
31/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt weiterhin die Entwicklung der Region Prešov

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57267016
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140489
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149830705
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140489
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
31/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Andere Links
Übersicht
PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Datenblätter
PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt weiterhin die Entwicklung der Region Prešov

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt weiterhin die Entwicklung der Region Prešov
Andere Links
Related public register
31/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen