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LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Bildung : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2016 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 250 Millionen Euro an die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur für die Modernisierung von Schulen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2016
20140484
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LYCEES APPRENTISSAGE RECHERCHE REGION PACA
REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 265 millions
EUR 536 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projet de construction/rénovation de lycées, d'un centre d'apprentissage et d'un centre de recherches avec la Région Provence Alpes Côte d'Azur et l'Institut de Recherche Développement

Le projet vise à renforcer le dispositif de formation des jeunes dans la Région, ainsi que la formation professionnelle pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes en France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet concerne la construction de nouveaux bâtiments et l’agrandissement et la rénovation d’écoles secondaires du deuxième cycle (lycées) existants, ainsi que la construction d'un centre régional d'apprentissage. La directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les établissements scolaires ; toutefois, certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets de rénovation urbaine et exiger la réalisation d’une EIE (en vertu de l’annexe II de la directive européenne susmentionnée). Ce point sera examiné lors de l'instruction.
Plusieurs sous-projets sont situés dans des départements touchés par un taux de chômage élevé et des troubles sociaux fréquents. Le projet contribue à améliorer l'offre éducative dans les zones d'éducation prioritaires et, par conséquent, ses incidences sociales positives sont importantes.

La Banque exigera du promoteur qu’il s’assure que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet ont été ou soient passés en conformité avec la législation européenne applicable (les directives 2004/18/CE et (ou) 2004/17/CE, ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) telle qu'interprétée par la Cour de justice européenne, avec publication des avis d’appel d’offres au Journal officiel de l'Union européenne le cas échéant.

Weitere Unterlagen
24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 250 Millionen Euro an die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur für die Modernisierung von Schulen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64314658
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140484
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165135154
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140484
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
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Datenblätter
LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 250 Millionen Euro an die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur für die Modernisierung von Schulen

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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