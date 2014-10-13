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SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2014 : 500.000.000 €
Andere Links
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19/11/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EIA for SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
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30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2014
20140445
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
STADTWERKE MUENCHEN GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a 288 MW offshore wind farm located approx. 90 km west of the island of Sylt in the German sector of the North Sea.

The development of offshore wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to security of energy supply and environmental objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of its technical characteristics the project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). According to national law the project is subject to a mandatory EIA, which was undertaken. Following rounds of public consultation and expert advice, the competent authority has approved the EIA and granted a general, conditional construction and operating permit. With adequate precautionary measures, the impacts on fauna and flora, including on local and migrating birds, marine mammals, benthos and invertebrates are considered to be acceptable.

The promoter and its joint venture partner are both subject to public procurement procedures according to the relevant EU directives. The promoter’s joint venture partner has published contract notices for the various supplies and services in the EU Official Journal.

Weitere Unterlagen
19/11/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EIA for SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EIA for SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2014
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54720063
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140445
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54669006
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140445
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85631056
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140445
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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