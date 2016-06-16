EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Renforcement du système d'alimentation en eau potable des zones urbaines et péri-urbaines de Cotonou pour faire face à la demande jusqu'à l'horizon 2025
Le projet vise à l'extension des services d'eau à la population non desservie (environ 360 000 habitants), l'amélioration de la fiabilité et continuité de l'approvisionnement en eau de la population, l'amélioration du système de collecte et de traitement des eaux usées de Cotonou, la réduction du risque des maladies d'origine hydrique et l'amélioration de la qualité du service aux clients.
Le projet aura un impact positif sur l'accès à un service de qualité à l'eau potable et permettra de créer un service d'assainissement de base. Il sera donc bénéfique pour la santé publique et la productivité des populations. La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, ainsi que les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront vérifiés lors de l'instruction. Une étude environnementale et sociale, financée par la Banque, est en cours.
La Banque exigera du promoteur d'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.
Cette opération est couverte par la Garantie ELM.
Cette opération est prévue d'être couverte par la garantie globale octroyée à la BEI sous l'investissement
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.