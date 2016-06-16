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EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3

Unterzeichnung(en)

Betrag
57.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Benin : 57.000.000 €
Wasser, Abwasser : 57.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2021 : 27.000.000 €
8/12/2016 : 30.000.000 €
Andere Links
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01/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
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16/05/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3 - Project de Renforcement du stsyème d'alimentation en eau potable de Cotonou et de ses agglomérations - Phase III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2016
20140437
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 57 million
EUR 102 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Renforcement du système d'alimentation en eau potable des zones urbaines et péri-urbaines de Cotonou pour faire face à la demande jusqu'à l'horizon 2025

Le projet vise à l'extension des services d'eau à la population non desservie (environ 360 000 habitants), l'amélioration de la fiabilité et continuité de l'approvisionnement en eau de la population, l'amélioration du système de collecte et de traitement des eaux usées de Cotonou, la réduction du risque des maladies d'origine hydrique et l'amélioration de la qualité du service aux clients.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet aura un impact positif sur l'accès à un service de qualité à l'eau potable et permettra de créer un service d'assainissement de base. Il sera donc bénéfique pour la santé publique et la productivité des populations. La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, ainsi que les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront vérifiés lors de l'instruction. Une étude environnementale et sociale, financée par la Banque, est en cours.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Under Global Europe NDICI guarantee

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Cette opération est prévue d'être couverte par la garantie globale octroyée à la BEI sous l'investissement

Weitere Unterlagen
01/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
16/05/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3 - Project de Renforcement du stsyème d'alimentation en eau potable de Cotonou et de ses agglomérations - Phase III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65054916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140437
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3 - Project de Renforcement du stsyème d'alimentation en eau potable de Cotonou et de ses agglomérations - Phase III
Datum der Veröffentlichung
16 May 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75413476
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140437
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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01/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
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Andere Links
Übersicht
EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
Datenblätter
EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen