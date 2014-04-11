UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND BRISTOL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Bildung - Erziehung und Unterricht
The project concerns the refurbishment of existing teaching and research buildings and construction of new general teaching buildings at the current University of the West of England Frenchay Campus in Bristol.
The objective is to expand, update and improve the quality of the teaching and research facilities of the university. Refurbishment and restructuring of academic and administrative space aim to improve spaces and facilities within schools, to cater for growth in student and staff numbers and to enhance the service quality to students. The project will also improve the energy efficiency of the premises, as well as the public transport system connecting the campus with the city centre of Bristol.
Universities and research institutions are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The need for an EIA will be decided by the competent authority. The university estimates that the project will be energy-neutral, as the savings in refurbished buildings will compensate for the increased energy consumption of the new constructions.
The University of the West of England complies with national and European legislation governing the procurement of publicly financed projects in the UK. The procedures and subsequent thresholds implemented by the UWE have involved publication in the Official Journal of the EU and are adequate for the project and acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.