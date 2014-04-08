KEFLAVIK AIRPORT EXTENSION

Übersicht
The project concerns the expansion and upgrade of Keflavik International Airport (KEF) in order to cater for future growth in traffic and to improve passenger service standards. The airport, which is the main gateway to Iceland, is located on the Reykjanes peninsula, 50 km southwest of Reykjavík, and handled 6.8 million passengers in 2016.
The project will provide additional terminal, airside and landside capacity and will improve the level of service offered by the existing facilities, which are operating above capacity during peak periods. It includes the extension of the south terminal, the upgrade of the baggage handling system, the runways' renewal and construction of additional taxiways and rapid exit taxiways (RETs), new remote stands, the relocation of the main access road and various other associated investments.
A project this of type would normally be classified under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, which has been implemented in Iceland via the EEA Agreement. This means that the project is subject to screening by the competent authority which decides whether it should be subject to an EIA or not. Alignment with this and other national and relevant EU(EEA) environmental legislation and the status of planning permission or any other pre-development consents will be reviewed and assessed during the appraisal.
All contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU (European Economic Area) procurement legislation, Directive 2014/23/EU, Directive 2014/24/EU and Directive 2014/25/EU, with publication of tender notices as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.