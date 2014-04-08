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KEFLAVIK AIRPORT EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Island : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/02/2018 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEFLAVIK AIRPORT EXTENSION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/02/2018
20140408
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KEFLAVIK AIRPORT EXTENSION
ISAVIA OHF
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 492 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the expansion and upgrade of Keflavik International Airport (KEF) in order to cater for future growth in traffic and to improve passenger service standards. The airport, which is the main gateway to Iceland, is located on the Reykjanes peninsula, 50 km southwest of Reykjavík, and handled 6.8 million passengers in 2016.

The project will provide additional terminal, airside and landside capacity and will improve the level of service offered by the existing facilities, which are operating above capacity during peak periods. It includes the extension of the south terminal, the upgrade of the baggage handling system, the runways' renewal and construction of additional taxiways and rapid exit taxiways (RETs), new remote stands, the relocation of the main access road and various other associated investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project this of type would normally be classified under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, which has been implemented in Iceland via the EEA Agreement. This means that the project is subject to screening by the competent authority which decides whether it should be subject to an EIA or not. Alignment with this and other national and relevant EU(EEA) environmental legislation and the status of planning permission or any other pre-development consents will be reviewed and assessed during the appraisal.

All contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU (European Economic Area) procurement legislation, Directive 2014/23/EU, Directive 2014/24/EU and Directive 2014/25/EU, with publication of tender notices as and where required.

Weitere Unterlagen
23/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEFLAVIK AIRPORT EXTENSION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEFLAVIK AIRPORT EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
23 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75532379
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140408
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
EFTA-Länder
Länder
Island
Öffentlich zugänglich
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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