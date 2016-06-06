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VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
46.640.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 46.640.000 €
Gesundheit : 932.800 €
Bildung : 3.731.200 €
Verkehr : 4.197.600 €
Stadtentwicklung : 37.778.400 €
Unterzeichnungsdatum
19/09/2019 : 432.800 €
15/09/2016 : 500.000 €
19/09/2019 : 1.731.200 €
19/09/2019 : 1.947.600 €
15/09/2016 : 2.000.000 €
15/09/2016 : 2.250.000 €
19/09/2019 : 17.528.400 €
15/09/2016 : 20.250.000 €
Andere Links
Related public register
13/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
Related public register
26/10/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB unterstützt das Stadtentwicklungsprogramm von Vilnius

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/09/2016
20140393
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
CITY OF VILNIUS, UAB VILNIAUS GATVIU APSVIETIMO ELEKTROS TINKLAI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 47 million
EUR 410 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of multi-sectoral investment schemes forming part of the city of Vilnius' five-year investment programme from 2016 to 2020. The project is expected to comprise small to medium-sized schemes in the fields of municipal infrastructure, mobility measures, education and sport, social and health infrastructure, water management and energy efficiency and will benefit the city of Vilnius, the capital of Lithuania.

The city of Vilnius' five-year investment programme from 2016 to 2020 aims at modernising the city's basic infrastructure and improving the quality of public services. The plan is based on the city's development plan, which includes several components - public transport, street refurbishment, school upgrading, childcare, public spaces, renovation of cultural heritage, reconstruction of social facilities - to be implemented over the next four years. The investment programme is a coherent and target-based development plan including investments in domains where Vilnius, as a local government, has financial and planning responsibility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Lithuania, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU directives (2011/92/EU and 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings- recast (2010/31/EU), if relevant to the project, will be further examined during appraisal. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC as amended) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
26/10/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB unterstützt das Stadtentwicklungsprogramm von Vilnius

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
13 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67652884
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140393
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Bildung
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
26 Oct 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175480464
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140393
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Bildung
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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13/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
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26/10/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
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Datenblätter
VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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