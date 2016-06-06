VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Bildung - Erziehung und Unterricht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project concerns the financing of multi-sectoral investment schemes forming part of the city of Vilnius' five-year investment programme from 2016 to 2020. The project is expected to comprise small to medium-sized schemes in the fields of municipal infrastructure, mobility measures, education and sport, social and health infrastructure, water management and energy efficiency and will benefit the city of Vilnius, the capital of Lithuania.
The city of Vilnius' five-year investment programme from 2016 to 2020 aims at modernising the city's basic infrastructure and improving the quality of public services. The plan is based on the city's development plan, which includes several components - public transport, street refurbishment, school upgrading, childcare, public spaces, renovation of cultural heritage, reconstruction of social facilities - to be implemented over the next four years. The investment programme is a coherent and target-based development plan including investments in domains where Vilnius, as a local government, has financial and planning responsibility.
Lithuania, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU directives (2011/92/EU and 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings- recast (2010/31/EU), if relevant to the project, will be further examined during appraisal. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC as amended) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.