PETLIM PORT

Übersicht
The construction of a container port in the Aliaga district of the Izmir province on the Aegean coast of Turkey.
The project will support maritime freight transport as an alternative to other transport modes and will thus contribute to transport sustainability as well as to climate change mitigation. Additionally, as Turkey is a pre-accession country, the project contributes to the EIB's cohesion priority objectives.
The project has been subject to full environmental and social impact assessments (ESIA). The project’s compliance with relevant legislation including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
The "Proposed EIB finance" and the "Total project cost" figures provided below in both EUR and USD represent initial EIB estimates of maximum amounts and are subject to verification during appraisal. As such, the final amounts may vary.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.