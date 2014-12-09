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PETLIM PORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.009.626,32 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 70.009.626,32 €
Verkehr : 70.009.626,32 €
Unterzeichnungsdatum
6/05/2016 : 70.009.626,32 €
Andere Links
Related public register
21/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PETLIM PORT - Petlim Container Terminal Project
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17/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PETLIM PORT
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PETLIM PORT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/05/2016
20140377
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PETLIM PORT
PETLIM LIMANCILIK TICARET AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 80 million (EUR 70 million)
USD 268 million (EUR 235 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The construction of a container port in the Aliaga district of the Izmir province on the Aegean coast of Turkey.

The project will support maritime freight transport as an alternative to other transport modes and will thus contribute to transport sustainability as well as to climate change mitigation. Additionally, as Turkey is a pre-accession country, the project contributes to the EIB's cohesion priority objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project has been subject to full environmental and social impact assessments (ESIA). The project’s compliance with relevant legislation including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The "Proposed EIB finance" and the "Total project cost" figures provided below in both EUR and USD represent initial EIB estimates of maximum amounts and are subject to verification during appraisal. As such, the final amounts may vary.

Weitere Unterlagen
21/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PETLIM PORT - Petlim Container Terminal Project
17/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PETLIM PORT
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PETLIM PORT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - PETLIM PORT - Petlim Container Terminal Project
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56963347
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140377
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PETLIM PORT
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57923358
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140377
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PETLIM PORT
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123704309
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140377
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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21/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PETLIM PORT - Petlim Container Terminal Project
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17/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PETLIM PORT
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PETLIM PORT
Datenblätter
PETLIM PORT

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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