URBAN MOBILITY FOR LONDON

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of schemes that renew and upgrade existing track lines and stations of the London Underground, as well as the construction of a network of cycle tracks, connecting the city with the surrounding suburbs.
The project will increase the capacity and quality of public transport services in the Greater London area and thereby support sustainable transport solutions in line with EU objectives. The project indirectly contributes to growth and employment, as the forecasted population and employment growth in Greater London is only possible if the capacity of the London Underground, the city’s key transport mode, is enlarged and its facilities modernised.
Some of the upgrading schemes may have an environmental impact and therefore fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Compliance with the EIA Directive, and whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment (and thus an assessment of the cumulative impacts in accordance with Directive 2001/42/EC), will be reviewed during appraisal. Compliance with Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC will also be addressed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.