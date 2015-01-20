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URBAN MOBILITY FOR LONDON

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.401.738.155,3 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 1.401.738.155,3 €
Verkehr : 1.401.738.155,3 €
Unterzeichnungsdatum
19/06/2015 : 1.401.738.155,3 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB unterstützt Londoner Nahverkehr mit einer Milliarde Pfund Sterling

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/06/2015
20140359
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
URBAN MOBILITY FOR LONDON
TRANSPORT FOR LONDON
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 1000 million
GBP 2173 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of schemes that renew and upgrade existing track lines and stations of the London Underground, as well as the construction of a network of cycle tracks, connecting the city with the surrounding suburbs.

The project will increase the capacity and quality of public transport services in the Greater London area and thereby support sustainable transport solutions in line with EU objectives. The project indirectly contributes to growth and employment, as the forecasted population and employment growth in Greater London is only possible if the capacity of the London Underground, the city’s key transport mode, is enlarged and its facilities modernised.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the upgrading schemes may have an environmental impact and therefore fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Compliance with the EIA Directive, and whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment (and thus an assessment of the cumulative impacts in accordance with Directive 2001/42/EC), will be reviewed during appraisal. Compliance with Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC will also be addressed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
21/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - URBAN MOBILITY FOR LONDON - London Underground's Bank Station Capacity Upgrade
21/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - URBAN MOBILITY FOR LONDON - Victoria Station Upgrade
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - URBAN MOBILITY FOR LONDON - London Underground's Bank Station Capacity Upgrade
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57155704
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140359
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - URBAN MOBILITY FOR LONDON - Victoria Station Upgrade
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57159063
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140359
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBAN MOBILITY FOR LONDON
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58534850
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140359
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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