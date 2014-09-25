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STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 110.000.000 €
Verkehr : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2014 : 110.000.000 €
Andere Links
Related public register
04/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2014
20140355
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
LAND BRANDENBURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 220 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project constitutes a part of the road modernisation programme 2013-2016/17 in the State of Brandenburg, which is a convergence area.

The upgrading of state roads will contribute to sustainable economic and regional development by improving efficiency and access for road users.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will be assessed during appraisal, since the project consists of a series of road sub-projects. The Bank will require the promoter to ensure that the Environmental Impact Assessement (EIA) process is applied in line with Council Directive EU Directive 2011/92/EU and whether each sub-project falls under Annex I, II or III of the Directive. During appraisal, the Bank’s services will review the recommendation from the competent planning authority regarding the need for an EIA at each site. Compliance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) will also be assessed.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
04/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57316442
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140355
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
119278056
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140355
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
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22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
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Übersicht
STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
Datenblätter
STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen